Расписание финальных стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 на 31 марта

Сегодня, 31 марта, состоятся финальные стыковые матчи отбора на чемпионат мира — 2026 в Европе. В рамках игрового дня запланированы четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 в Европе на 31 марта (время — московское):

21:45. Чехия — Дания;

21:45. Косово — Турция;

21:45. Швеция — Польша;

21:45. Босния и Герцеговина — Италия.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).