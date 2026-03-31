«Космический уровень». Головин оценил базу «Краснодара»

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин оценил тренировочную базу «Краснодара», на которой успел побывать в составе национальной команды.

«Я сам первый раз на базе на этой и пока ещё даже не понял толком, куда ходить, не запомнил, потому что она очень большая. Не просто большая, а очень. Ну, уровень, понятно, космический, тут вопросов нет. Всё есть, всё для того, чтобы играть — абсолютно всё, даже больше, чем надо», — сказал Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, 27 марта сборная России встретилась в Краснодаре с национальной командой Никарагуа. Итоговый счёт — 3:1 в пользу россиян.