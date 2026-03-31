«Не могу сказать». Вингер «Зенита» Луис Энрике — о том, будет ли он играть за «Фламенго»

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос, будет ли он играть за «Фламенго». Ранее появилась информация, что бразильский клуб заинтересован в услугах вингера сине-бело-голубых и может приобрести его после завершения чемпионата мира — 2026.

«Я не могу сказать (смеётся). Я не могу говорить об этом сейчас. Я хочу показать себя с лучшей стороны в своём клубе, а затем решить будущее со своей семьёй», — приводит слова Энрике Canal GOAT Brasil.

Энрике перешёл в санкт-петербургский клуб из «Ботафого» в январе 2025 года. За этот период 25-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.