Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не могу сказать». Вингер «Зенита» Луис Энрике — о том, будет ли он играть за «Фламенго»

Комментарии

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос, будет ли он играть за «Фламенго». Ранее появилась информация, что бразильский клуб заинтересован в услугах вингера сине-бело-голубых и может приобрести его после завершения чемпионата мира — 2026.

«Я не могу сказать (смеётся). Я не могу говорить об этом сейчас. Я хочу показать себя с лучшей стороны в своём клубе, а затем решить будущее со своей семьёй», — приводит слова Энрике Canal GOAT Brasil.

Энрике перешёл в санкт-петербургский клуб из «Ботафого» в январе 2025 года. За этот период 25-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами.

«Фламенго» может купить у «Зенита» Луиса Энрике после чемпионата мира — UOL
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android