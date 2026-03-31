Хавбек «Торпедо» Берковский: хет-трик не повод расслабляться

Футболист московского «Торпедо» Илья Берковский прокомментировал свою игру после хет-трика в матче 26-го тура Лиги Pari. В понедельник, 30 марта, команда одержала победу над «СКА‑Хабаровск» со счётом 4:1. В этом матче, который прошёл в Химках, Берковский оформил хет-трик, также отличился Даниил Уткин.

«У нас, конечно, есть ошибки. Опять не получилось сыграть «на ноль», но главное, что мы выиграли и получили важные три очка. Готовимся к следующей игре. После хет‑трика расслабляться нельзя. Расслабиться можно только после финального свистка, а во время игры всегда хочется продолжать забивать и получать кайф от забитых голов», — заявил Берковский в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Стоит отметить, что для «Торпедо» это была третья победа подряд в Первой лиге. В предыдущих матчах команда обыграла «Челябинск» со счётом 1:0 и «Нефтехимик» — 3:0. После 26 сыгранных матчей «Торпедо» занимает 11-е место в турнирной таблице Первой лиги с 33 очками.