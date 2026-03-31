«Динамо» Махачкала поддержит сбор средств в помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» сообщила, что клуб поддержит сбор средств в помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане. В марте на территории республики из-за мощного циклона, пришедшего со стороны Каспийского моря, произошли наводнения. Удар стихии оказался одним из самых сильных за последние 100 лет. Причина — аномальные дожди, за короткое время выпавшие в объёме месячной нормы.

«Футболисты и сотрудники клуба перечислят часть заработной платы в поддержку благотворительного сбора, который организовали приложение Tooba и благотворительный фонд «Надежда». Кроме того, все вырученные средства от продажи билетов на домашний матч РПЛ с «Балтикой» клуб также перечислит в помощь пострадавшим. Каждый из вас может оказать посильную помощь, просто купив билет на игру «Динамо» Махачкала — «Балтика» Калининград», — сказано в сообщении пресс-службы махачкалинского «Динамо».