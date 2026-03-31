Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Сборная Германии продлила победную серию до семи матчей под руководством Нагельсмана

Сборная Германии продлила победную серию до семи матчей под руководством Нагельсмана
Сборная Германии продлила свою победную серию до семи матчей под руководством Юлиана Нагельсмана. Это самая длинная серия для немецкой команды с тех пор, как под руководством Ханс-Дитера Флика она одержала восемь побед с сентября 2021 года по март 2022 года, сообщает OptaFranz в соцсети Х.

30 марта сборная Германии выиграла у Ганы в товарищеском матче со счётом 2:1. Ранее, 27 марта, команда одержала победу над Швейцарией (4:3) в другом товарищеском матче.

Юлиан Нагельсман занимает пост главного тренера сборной Германии с сентября 2023 года. 24 января 2025 года пресс-служба сборной сообщила, что Нагельсман продлил контракт до 2028 года.

В группе E чемпионата мира по футболу 2026 года соперниками сборной Германии станут команды Кюрасао, Кот-д’Ивуара и Эквадора. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

