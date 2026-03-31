Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Ерохин рассказал об адаптации Джона Джона и Джона Дурана

Футболист «Зенита» Александр Ерохин рассказал об адаптации зимних новичков — бразильского хавбека Джона Джона и колумбийского форварда Джона Дурана.

«В плане общения внутри команды Джон Джон и Джон Дуран уже достаточно хорошо интегрировались и комфортно себя ощущают. Джон Джон сейчас играет чуть побольше, Дуран немножко меньше, поэтому у каждого есть свои сложности в плане адаптации. Но игроки и тренеры стараются делать всё для того, чтобы этот период быстрее прошёл и ребята максимально помогали команде на поле. Очевидно, что это очень сильные футболисты с хорошими качествами. Здесь вопрос в том, как быстро они смогут полностью себя проявить. Тот же Джон Джон уже забил свой первый гол и отдал результативную передачу. Поэтому я думаю, что в этом плане они потихоньку делают хорошие шаги», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

