Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов оценил гипотетические шансы сборной России пробиться на чемпионат мира — 2026

Радимов оценил гипотетические шансы сборной России пробиться на чемпионат мира — 2026
Комментарии

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом на полях в США, Мексике и Канаде.

«Скорее да. Будь меньше команд (в финальной части ЧМ. — Прим. «Чемпионата»), тогда бы проблемы возникли. Но так… Попасть… А дальше всё зависит от жеребьёвки. Ну, смотри. Сборная Узбекистана, мы знаем, она попадает в группу с Колумбией и Португалией. Конечно же, эти команды уровнем выше, чем сборная Узбекистана. Наша сборная, попади в такую же группу, тоже шансы [имела бы], мы бы их рассчитывали. Правильно? Поэтому выйти на чемпионат мира, конечно же, достойны, а выйти из группы, думаю, это был бы уже успех», – сказал Радимов на YouTube-канале FONBET.

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android