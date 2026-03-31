Радимов оценил гипотетические шансы сборной России пробиться на чемпионат мира — 2026

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов ответил на вопрос, смогла бы сборная России пробиться на чемпионат мира — 2026, который пройдёт этим летом на полях в США, Мексике и Канаде.

«Скорее да. Будь меньше команд (в финальной части ЧМ. — Прим. «Чемпионата»), тогда бы проблемы возникли. Но так… Попасть… А дальше всё зависит от жеребьёвки. Ну, смотри. Сборная Узбекистана, мы знаем, она попадает в группу с Колумбией и Португалией. Конечно же, эти команды уровнем выше, чем сборная Узбекистана. Наша сборная, попади в такую же группу, тоже шансы [имела бы], мы бы их рассчитывали. Правильно? Поэтому выйти на чемпионат мира, конечно же, достойны, а выйти из группы, думаю, это был бы уже успех», – сказал Радимов на YouTube-канале FONBET.