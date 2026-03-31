Александр Канищев: Соболев выигрывает конкуренцию, Дуран находится в разобранном состоянии

Бывший российский нападающий Александр Канищев высказался об игре экс-форварда красно-белых Александра Соболева, в данный момент выступающего за санкт-петербургский «Зенит». Российский форвард выигрывает конкуренцию у звёздного колумбийца Джона Дурана, который пополнил состав сине-бело-голубых минувшей зимой.

«Очевидно, что сейчас Соболев более предпочтителен. Дуран находится в разобранном состоянии, он не готов — это видно. Соболев всегда старается, а сейчас ему везёт, забивает. Тут однозначно Соболев выигрывает конкуренцию», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.