Юрий Сёмин высказался о конкуренции в «Зените» между Соболевым и Дураном

Российский тренер Юрий Сёмин высказался о конкуренции между нападающими Александром Соболевым и Джоном Дураном в санкт-петербургском «Зените».

«Нам со стороны сложно что-то говорить. Семак выбирает, кто более предпочтителен. Он видит Соболева и Дурана каждый день в тренировочной работе. Поэтому он определит, кто лучший. Я бы не сказал, что сегодня один игрок должен постоянно проводить матчи. Есть ротация, определённое количество игр для каждого игрока. Думаю, будет ротация. Кроме голов, Соболеву нужно показывать другие качества: обводка, передачи. Наверное, по другим качествам превосходит другой игрок, поэтому Соболев не играет постоянно», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.