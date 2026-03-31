Мбаппе показал навыки баскетбола и обратился в НБА, лига ответила

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе в шутливой манере предложил НБА заключить контракт на несколько дней.

В официальном аккаунте сборной Франции было опубликовано видео, на котором форвард забрасывает мяч в мусорную корзину в раздевалке после товарищеского матча с командой Колумбии, завершившегося со счётом 3:1. После этого Мбаппе со смехом пробежал по помещению и отпраздновал момент танцем.

«10-дневный контракт?» – прокомментировал ролик Мбаппе, отметив аккаунт НБА. Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации сделала репост этой публикации и ответила под видео: «Окей, Мбаппе!»

26 марта сборная Франции также одержала победу в товарищеском матче над Бразилией со счётом 2:1.