Швеция — Польша. Прямая трансляция
Юрий Сёмин: «Балтика» в очень хорошем состоянии — преподнесёт много сюрпризов

Известный отечественный тренер Юрий Сёмин оценил выступления калининградской «Балтики» в весенней части сезона. Он высоко оценил подготовленность команды после зимнего перерыва. По мнению Сёмина, подопечные Андрея Талалаева преподнесут ещё много сюрпризов.

«Балтика» хорошо подготовлена после осени. Это говорит о том, что Талалаев знает, как в этом периоде готовить команду. Он знает, как подвести команду к решающей стадии. Они в очень хорошем состоянии. Думаю, «Балтика» преподнесёт много сюрпризов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сейчас «Балтика» идёт на четвёртом месте в РПЛ.

