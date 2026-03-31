Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Футбол Новости

РПЛ объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам марта

Комментарии

Пресс-служба Мир Российской Премьер-Лиги объявила имена специалистов, претендующих на награду лучшему тренеру по итогам марта.

Так, за награду поборются Мурад Мусаев из «Краснодара» (четыре матча, девять очков), Сергей Семак из «Зенита» (четыре матча, девять очков), Хуан Карлос Карседо из «Спартака» (четыре матча, девять очков), Ролан Гусев из московского «Динамо» (четыре матча, девять очков) и Станислав Черчесов из «Ахмата» (четыре матча, восемь очков).

По состоянию на сегодняшний день лидирует в чемпионате России «Краснодар», набравший 49 очков в 22 матчах. Второе место занимает «Зенит» (48), тройку лидеров замыкает «Локомотив» (44).

Материалы по теме
«Зенит» — худший клуб в РПЛ по влиянию молодых игроков на результат
Истории
«Зенит» — худший клуб в РПЛ по влиянию молодых игроков на результат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android