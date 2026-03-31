Расписание финальных стыковых матчей межконтинентального отбора на ЧМ-2026 на 31 марта

В ночь с 31 марта на 1 апреля состоятся финальные стыковые матчи межконтинентального отбора на чемпионат мира — 2026. В рамках игрового дня запланированы два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание межконтинентальных стыковых матчей отбора на ЧМ-2026 на ночь с 31 марта на 1 апреля:

00:00. ДР Конго — Ямайка;

6:00. Ирак — Боливия.

Напомним, чемпионат мира — 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале этого турнира 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины (4:2).