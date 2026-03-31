«Есть вопрос демотивации у игроков и тренера». Константин Генич — о сборной России

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о товарищеских матчах сборной России. Ранее россияне сыграли с Никарагуа (3:1), а сегодня встретятся с Мали.
«Проблема просто в том, что мы себя вот этими «лучше играть, чем не играть», кормим три года. Да, выбора нет, но всему приходит какой-то предел. И когда Карпин сидел напротив Нобеля, он сказал, что есть уже вопрос демотивации. Есть вопрос демотивации определённый у него, у игроков. И, конечно, не надо через розовые очки на это смотреть и говорить: «Как здорово, что мы играем с Никарагуа, Гренадой и так далее». Ну, больше не с кем. Есть матчи, и есть. Ты (Генич обратился к комментатору Дмитрию Шнякину. — Прим. «Чемпионата») говоришь, что есть инфоповоды, но это инфоповоды, чтобы совсем не закислиться. Думаешь, да быстрее сыграйте уже эти матчи и вернёмся к клубному футболу. Быстрее, неважно», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
