Швеция — Польша. Прямая трансляция
«Мяч на их стороне». Мирослав Ромащенко назвал фаворита чемпионской гонки РПЛ

Российский специалист Мирослав Ромащенко назвал фаворита чемпионской гонки Мир Российской Премьер Лиги текущего сезона.

«Мне импонирует игра «Краснодара», их дерзость. Бывает, что игроки не до конца проявляют свои лучшие качества, но в целом команда очень нравится. Кордоба, Сперцян — вся команда выглядит достаточно целостно. И это несмотря на то что стать чемпионом второй раз подряд всегда намного тяжелее. Будет очная встреча с «Зенитом» в Петербурге — на данный момент это две лучшие и самые сильные команды РПЛ. Будет непросто, но я отдам предпочтение «Краснодару». Мне кажется, мяч на их стороне», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Краснодар» после 22 туров возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 49 очками. Отрыв от «Зенита» составляет одно очко.

