Мирослав Ромащенко: при Карседо те же самые игроки «Спартака» стали куда сильнее

Отечественный тренер Мирослав Ромащенко высказался об изменениях в «Спартаке» под руководством испанского тренера Хуана Карседо.

«Игра «Спартака» в атаке изменилась с приходом Карседо — это было видно сразу, по первому матчу. Видно и сейчас, практически во всех играх, за исключением матча с «Зенитом», где в атаке был особый тактический момент. Изменилась атака «Спартака» за счёт новых тактических требований, которые внедрил Карседо. Это то, чего не было ранее, и в атаке команда очень сильно добавила. «Спартак» стал креативнее, и даже те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее. Над обороной «Спартак» начал работать уже по прошествии нескольких матчей сезона. Несколько матчей «на ноль», более сбалансированная команда. Помогла и смена позиции определённых игроков. Например, Литвинов вернулся на свою позицию в матче с «Оренбургом».

Думаю, что сейчас для «Спартака» всё выглядит достаточно ожидаемо — постепенно команда будет улучшаться во всех аспектах. Сейчас основная задача Карседо — внедрить свои тактические мысли, как можно глубже познакомиться с возможностями игроков, постараться занять как можно более высокое место в таблице и зацепиться за Кубок», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.