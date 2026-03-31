Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирослав Ромащенко: при Карседо те же самые игроки «Спартака» стали куда сильнее

Комментарии

Отечественный тренер Мирослав Ромащенко высказался об изменениях в «Спартаке» под руководством испанского тренера Хуана Карседо.

«Игра «Спартака» в атаке изменилась с приходом Карседо — это было видно сразу, по первому матчу. Видно и сейчас, практически во всех играх, за исключением матча с «Зенитом», где в атаке был особый тактический момент. Изменилась атака «Спартака» за счёт новых тактических требований, которые внедрил Карседо. Это то, чего не было ранее, и в атаке команда очень сильно добавила. «Спартак» стал креативнее, и даже те же самые игроки стали выглядеть куда сильнее. Над обороной «Спартак» начал работать уже по прошествии нескольких матчей сезона. Несколько матчей «на ноль», более сбалансированная команда. Помогла и смена позиции определённых игроков. Например, Литвинов вернулся на свою позицию в матче с «Оренбургом».

Думаю, что сейчас для «Спартака» всё выглядит достаточно ожидаемо — постепенно команда будет улучшаться во всех аспектах. Сейчас основная задача Карседо — внедрить свои тактические мысли, как можно глубже познакомиться с возможностями игроков, постараться занять как можно более высокое место в таблице и зацепиться за Кубок», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android