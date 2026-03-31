Кукурелья — о поражении в ЛЧ: «Челси» не хватило опыта в матчах с «ПСЖ»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал поражение команды от «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с общим счётом 2:8.

«Нам не хватало опыта. Для многих игроков это был первый матч такого уровня, и мы поплатились за это. С такими результатами всегда тяжело смириться. Ты борешься и тренируешься каждый день, а в самом конце понимаешь, что в решающие матчи мы всё ещё далеки от высшего уровня.

Я понимаю, что это часть политики клуба и что они хотят двигаться в этом направлении — подписывать контракты с молодыми игроками и смотреть в будущее. Но для всех нас, кто ещё здесь и хочет побеждать в больших соревнованиях, такие моменты вызывают чувство разочарования.

У нас есть хороший костяк игроков. Основа заложена. Но чтобы бороться за такие крупные трофеи, как Премьер-лига или Лига чемпионов, нужно больше. Подписание только молодых игроков может осложнить достижение этих целей. В матче с «ПСЖ» нам не хватало игроков, которые бы прошли через подобные ситуации.

Время тоже нужно, и я понимаю, что молодые игроки наберутся опыта в будущем. Но нужно найти баланс между этими двумя аспектами», — приводит слова Кукурельи The Athletic.