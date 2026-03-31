Аршавин назвал сверхталантливым молодого футболиста «Зенита» Кондакова

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о 18-летнем полузащитнике сине-бело-голубых Данииле Кондакове, высоко оценив талант молодого хавбека.
— Видел заголовки в телеграме, что новый Аршавин… Про Кондакова.
— Ну, это я сказал просто, чтобы проще описать его типаж. И всё.
— То есть он действительно очень похож на вас?
— Ну он играет головой на поле. Нежели благодаря своим каким-то физическим данным.
— Вы считаете его сверхталантливым футболистом?
— Да.
— И что он может стать основным игроком «Зенита»?
— Он и будет основным игроком «Зенита», – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.