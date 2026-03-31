«Очень талантливые игроки». Эксперт африканского футбола — о Мали перед матчем с Россией

Российский экс-тренер ряда африканских команд Виктор Бондаренко высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Мали. Игра пройдёт сегодня на стадионе «Газпром Арена».

«Мали — одна из лучших сборных в Африке. Я здесь уже 35 лет, тренировал сборную Мозамбика, мы дважды играли с ними. Мали — французская колония, там очень талантливые футболисты! Я на это обратил внимание уже давным-давно, на протяжении многих лет у них прекрасная молодёжь. Но я прочитал, что сборная Мали на матч с Россией приезжает без основных игроков. Это, конечно, не покажет 100-процентную картину. Они точно покажут определённый класс, но это не будет сильнейшая команда для хорошего товарищеского матча.

Недавно в малийском футболе случилось большое достижение — один из их клубов дошёл до четвертьфинала Лиги африканских чемпионов. Конечно, жалко, что их сборная будет разрозненной, но таланты у них есть. Посмотрим, кого они привезли», — сказал Бондаренко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.