Шевалье рискует потерять место в сборной Франции перед ЧМ-2026 — L'Équipe

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье может утратить своё место в сборной Франции перед чемпионатом мира. Он был вызван на товарищеские матчи с Бразилией (2:1) и Колумбией (3:1), но оставался в запасе. Главный тренер Дидье Дешам объявил, что Шевалье займёт позицию третьего номера в составе, сообщает L'Équipe.

По информации источника, в тренерском штабе считают, что Шевалье не хватает уверенности, а его игра в воротах стала менее убедительной по сравнению с началом сезона. Ожидается, что на ЧМ-2026 в роли основных голкиперов выступят Мик Меньян и Брис Самба. Это ставит под вопрос участие Шевалье в играх команды, учитывая высокую конкуренцию среди голкиперов.

Французский голкипер не выходил на поле за «ПСЖ» с 23 января. Основным вратарём клуба с января стал Матвей Сафонов. Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.