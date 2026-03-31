Швеция — Польша. Прямая трансляция
В «Зените» рассказали, был ли оштрафован Александр Соболев за маску для ныряния

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, был ли оштрафован нападающий команды Александр Соболев за празднование гола в ворота «Спартака» (2:0) во встрече 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. На 45-й минуте нападающий реализовал пенальти и отпраздновал забитый мяч в маске для дайвинга, ответив на иронию в свой адрес в анонсе матча от пресс-службы красно-белых.

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

«Сашу не оштрафовали, но беседу с ним провели. Да он и сам всё прекрасно понимает. Футбол — это люди и их эмоции. Не нужно раздувать скандалы из-за каких-то высказываний и даже поступков.

Эмоциональные всплески были и будут, от них никуда не деться. Все вопросы, которые периодически возникают, решаем и двигаемся дальше», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».

