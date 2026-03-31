Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Агент Батракова: Алексей должен восстановиться к матчу 23-го тура со «Спартаком»

Агент Батракова: Алексей должен восстановиться к матчу 23-го тура со «Спартаком»
Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, сообщил о состоянии игрока. По словам Кузьмичёва, Батраков должен успеть восстановиться к 23-му туру Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Локомотив» встретится со «Спартаком» (5 апреля). Напомним, Батраков пропустил недавние игры сборной России из-за травмы, полученной в матче РПЛ с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 23-й тур
05 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С Алексеем всё хорошо, прогнозы очень даже оптимистичные. Если всё пойдёт по плану, то к игре со «Спартаком» он должен быть готов. Серьёзного повреждения удалось избежать. Но решение непосредственно перед самой игрой будет принимать тренерский штаб совместно с медиками клуба», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне полузащитник провёл 29 матчей за «Локомотив», в которых забил 16 мячей и отдал 10 голевых передач.

