Швеция — Польша. Прямая трансляция
Головин надеется, что ещё сыграет за сборную России на международных турнирах

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин выразил надежду, что ещё сможет сыграть за национальную команду на международных турнирах.

— Как ты думаешь, за остаток карьеры удастся ли тебе ещё поиграть на международных турнирах за сборную России?
— Вопрос хороший. Я тоже себе его задаю иногда. Ну, надеюсь, что да, надеюсь. Ну, посмотрим, как будет. Очень хотелось бы, — сказал Александр Головин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Причина такого решения — политическая ситуация в мире. Клубы Мир РПЛ также не выступают в еврокубках.

