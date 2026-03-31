Швеция — Польша. Прямая трансляция
«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии

«Рубин» и «Нефтехимик» ведут переговоры о слиянии
Комментарии

«Рубин» и «Нефтехимик» находятся в стадии переговоров о слиянии двух клубов. Об этом «Чемпионату» сообщили в пресс-службе «Рубина».

«ФК «Рубин» и ФК «Нефтехимик» ведут переговоры о формате дальнейшего сотрудничества. Прорабатывается решение для формирования единой вертикали подготовки талантов и развития футболистов внутри региона за счёт синергии систем и эффективного взаимодействия двух футбольных центров республики».

Ранее журналист Сергей Ильев в своём телеграм‑канале сообщил, что рассматривается вариант, при котором «Нефтехимик» может войти в структуру «Рубина».

«Рубин» с 35 очками располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Нефтехимик» занимает восьмое место в Первой лиге, набрав 34 очка в 24 встречах.

В последний раз клубы предметно сотрудничали в 2012-2013 годах, когда «Нефтехимик» в аренду взял игроков «Рубина» Игоря Портнягина, Соломона Кверквелию, Алишера Джалилова и других. После этого Казань и Нижнекамск регулярно обменивались игроками, но не на официальной основе.

Материалы по теме
«Не удалось ни нам, ни сопернику». Артига — о ничьей «Рубина» с «Крыльями Советов»
