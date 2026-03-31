Орлов оценил игру футболистов «Зенита» за сборную Бразилии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов отреагировал на игру футболистов «Зенита» — Дугласа Сантоса и Луиса Энрике — за сборную Бразилии в товарищеском матче с Францией (1:2).

«Я смотрел матч Бразилия — Франция, где Дуглас Сантос с первых минут играл за сборную Бразилии. А перед ним — впереди — Винисиус играл! И вот они уже где-то находили взаимопонимание, вы представляете? Винисиус сегодня — одна из самых ярких звёзд футбола. И вот Дуглас Сантос попал во всю эту историю. Так он за «Зенит» строго не играет, как он играл за сборную Бразилии. Но у бразильцев есть проблема — центральные защитники. Мбаппе когда убегал, коридоры очень большие были.

А когда Луис Энрике вышел вместо Рафиньи, он так начал крутить! В нашем российском футболе против Энрике сразу два-три соперника, которые бьют в кость. А судьи считают, что это дух игры. А в матче с Францией Луис сразу начал крутить. И ему аплодировали трибуны в США! Но главное, он создал опасность и отдал голевой пас», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».