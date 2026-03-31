Швеция — Польша. Прямая трансляция
Аршавин назвал российских игроков, которые могли бы повторить его пиковую форму

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал российских игроков, которые смогли бы достичь той формы, которая была в лучшие годы у него самого. Так, Аршавин выделил полузащитников «Локомотива» и ЦСКА Алексея Батракова и Матвея Кисляка соответственно.

— Андрей, какой, по-вашему, игрок российского футбола смог бы повторить или сможет повторить вашу пиковую форму?
— В России? Ну, пока у Кисляка и Батракова хорошие шансы, – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

Наибольшую известность Аршавину принесла игра за «Зенит», в составе которого он становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

