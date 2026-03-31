Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кукурелья прокомментировал уход Марески из «Челси» и его влияние на команду

Защитник «Челси» Марк Кукурелья прокомментировал отставку тренера Энцо Марески, которая была объявлена 1 января 2026 года.

«Мы знали, чего от нас хочет Мареска. Победа в клубном чемпионате мира (победа над «ПСЖ» со счётом 3:0 в финале. — Прим. «Чемпионата») тоже помогла, укрепила связь, и во время празднования завязались прекрасные отношения. Когда тренер вселяет в тебя такую ​​уверенность и предоставляет возможность бороться за титулы, ты готов за него жизнь отдать.

Уход Марески сильно повлиял на нас. Это решение, принятое клубом. Если бы вы спросили меня, я бы не принял такое решение. Чтобы внести изменения, лучше всего подождать до конца сезона. Это даст всем, игрокам и новому тренеру, время подготовиться, провести полноценную предсезонную подготовку…

Вкратце, нестабильность в клубе вызвана именно этим. Сначала у нас был временный тренер, затем новый менеджер с новыми идеями и без времени на их реализацию. Что есть, то есть», — приводит слова Кукурельи The Athletic.

С 8 января 2026 года Лиам Росеньор — главный тренер футбольного клуба «Челси». Контракт с ним рассчитан до июня 2032 года.

