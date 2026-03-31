Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Просто раздражают». Орлов раскритиковал сборную России

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов раскритиковал сборную России после матча с национальной командой Никарагуа. Россияне обыграли соперника со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'

«Про сборную я хочу сказать основные вещи, которые меня просто раздражают. Пусть на меня не обижаются ни Карпин, ни РФС. Мы уже говорили о ценниках на билеты — минимум 700 рублей. И вот идёт болельщик на матч сборной России — это лицо страны. Я хочу видеть лучших игроков. С первого тайма Головин не выходил, Кисляк не выходил. Был один Матвей Сафонов, и тот мяч пропустил… У него не хватает солидности, концентрации внимания. Но когда он попадает в игру — становится ярок. Поэтому он и играет за «ПСЖ».

За сборную должны играть лучшие футболисты. Надо брать тех, кто сейчас силён. А он [Карпин] сейчас каких-то игроков просматривает на будущее. Где оно это будущее? Кто-нибудь может сказать, когда оно наступит? Где свет в конце туннеля для нашего футбола? В общем, проблемы есть. Мы всегда поддерживаем сборную, кто бы её ни тренировал. Это футбольное лицо страны. Но важно, чтобы нам это лицо нравилось», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android