«Люди изголодались по сборной». Шнякин — о выступлении Карпина в раздевалке
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин отреагировал на видео из раздевалки сборной России в матче с Никарагуа (3:1). На ролике, опубликованном РФС, запечатлено, как главный тренер Валерий Карпин в нецензурной форме ругает и мотивирует игроков в перерыве матча.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
27 марта 2026, пятница. 19:30 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Никарагуа
1:0 Садулаев – 3' 1:1 Асеведо – 16' 2:1 Тюкавин – 45+3' 3:1 Головин – 83'
Удаления: нет / Рейес – 47'
«До какой степени люди всё равно изголодались по сборной, они хотят эту сборную видеть, просто в других условиях, что даже такую ***** обсуждают. Она [сборная] по-прежнему интересна! Просто все скучают по настоящим конкурентным матчам», — сказал Шнякин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Сегодня, 31 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с Мали.
