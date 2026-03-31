Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Эдди Хау может покинуть «Ньюкасл» из-за трансферных ограничений — Daily Mail

Будущее главного тренера Эдди Хау в «Ньюкасле» вызывает сомнения. Как сообщает Daily Mail, на днях состоялась встреча между руководством клуба и 48-летним тренером, на которой обсуждались направления развития команды и трансферная стратегия на летнее окно.

Источники утверждают, что Хау может покинуть «Ньюкасл» в конце сезона, если команда не квалифицируется в европейские соревнования. Руководство клуба сообщило Хау, что текущий бюджет не позволяет существенно усилить состав, особенно на фоне слухов об уходе ключевых игроков. Однако если «Ньюкаслу» удастся обеспечить место в Лиге чемпионов на следующий сезон, ситуация может измениться.

Сообщается, что Хау был крайне недоволен такой позицией и всерьёз задумался о своём будущем, если цели клуба не будут достигнуты. Эдди Хау возглавил «Ньюкасл» в 2021 году и с тех пор провёл с командой 224 матча, одержав 114 побед, сыграв 42 ничьих и потерпев 68 поражений. В данный момент «Ньюкасл» занимает 12-е место в Премьер-лиге после 31 тура, набрав 42 очка.

