Дасаев прокомментировал вызов пяти вратарей в сборную России на мартовские матчи

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о вызове пяти голкиперов в сборную России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. В состав команды вошли Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»). В матче с Никарагуа, который завершился со счётом 3:1, Сафонов провёл на поле 66 минут, после чего его заменил Митрюшкин.
«Пять вызванных в сборную вратарей — тоже о многом говорит. Кафанов, наверное, будет выбирать из пятёрки лучших, потому что одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов, и то я видел несколько игр, когда он приезжал в сборную и запускал», — приводит слова Дасаева Sport24.
Сегодня, 31 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с Мали в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.
- 31 марта 2026
-
15:28
-
15:15
-
15:11
-
15:02
-
14:58
-
14:53
-
14:45
-
14:42
-
14:33
-
14:27
-
14:09
-
13:58
-
13:47
-
13:41
-
13:36
-
13:32
-
13:14
-
13:12
-
13:10
-
12:56
-
12:53
-
12:50
-
12:27
-
12:22
-
12:20
-
12:07
-
11:45
-
11:44
-
11:30
-
11:20
-
11:09
-
11:06
-
10:57
-
10:55
-
10:41