Дасаев прокомментировал вызов пяти вратарей в сборную России на мартовские матчи

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев высказался о вызове пяти голкиперов в сборную России на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали. В состав команды вошли Матвей Сафонов («ПСЖ»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив») и Максим Бориско («Балтика»). В матче с Никарагуа, который завершился со счётом 3:1, Сафонов провёл на поле 66 минут, после чего его заменил Митрюшкин.

«Пять вызванных в сборную вратарей — тоже о многом говорит. Кафанов, наверное, будет выбирать из пятёрки лучших, потому что одного конкретно лучшего у нас нет. Может, Сафонов, и то я видел несколько игр, когда он приезжал в сборную и запускал», — приводит слова Дасаева Sport24.

Сегодня, 31 марта, сборная России проведёт товарищеский матч с Мали в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.