Соболев признан лучшим игроком «Зенита» в феврале и марте 2026 года

Нападающий «Зенита» Александр Соболев признан лучшим футболистом санкт-петербургской команды в феврале и марте 2026 года. Пресс-служба сине-бело-голубых пожелала форварду не останавливаться на достигнутом.

«Внимание, встречайте! Александр Соболев — лучший игрок февраля-марта! Поздравляем Александра и желаем не останавливаться», — написала пресс-служба сине-бело-голубых в клубном телеграм-канале.

Напомним, после возобновления сезона Александр Соболев забил «Балтике», «Оренбургу», «Спартаку» и московскому «Динамо». На его счету весной четыре гола, один результативный пас и один заработанный пенальти.