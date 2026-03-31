Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В «Балтике» оценили шансы на борьбу с «Зенитом» и «Спартаком»

Спортивный директор калининградской «Балтики» Армен Маргарян заявил, что клуб может локально бороться с санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком». После 22 туров Мир РПЛ этого сезона «Балтика», набрав 42 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» — второй (48), «Спартак» — шестой (38).

«Локально, да, «Балтика» может бороться с такими командами. Условно, если мы берём один сезон, то мы доказываем, что это возможно. Но если представить более долгую перспективу, например, пять сезонов, то бороться каждый год с этим составом будет сложно. То есть ответ отрицательный. Но если команда будет усиливаться, а конкуренты по каким-то причинам будут работать плохо, то наши шансы будут возрастать», — приводит слова Маргаряна «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
Юрий Сёмин: «Балтика» в очень хорошем состоянии — преподнесёт много сюрпризов
Комментарии
