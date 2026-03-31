Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Самедов — о матче с Мали: думаю, тренеры дадут шанс проявить себя другим игрокам

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказал свои ожидания от предстоящего товарищеского матча россиян с национальной командой Мали. Встреча между сборными России и Мали состоится сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начало встречи — в 20:00 мск.

«Думаю, тренерский штаб даст возможность проявить себя другим игрокам. Состав сильно будет отличаться от того, что играл с Никарагуа. Насколько я понимаю, в расположении у Карпина два состава. С Мали будет важно дать ребятам сыграть по 90 минут, получить опыт игры за сборную в хорошем матче», — приводит слова Самедова «Советский спорт».

27 марта сборная России одержала победу в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

1:0 Садулаев – 3'     1:1 Асеведо – 16'     2:1 Тюкавин – 45+3'     3:1 Головин – 83'    
Удаления: нет / Рейес – 47'
Материалы по теме
Дасаев прокомментировал вызов пяти вратарей в сборную России на мартовские матчи
Комментарии
