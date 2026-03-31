Руслан Пименов назначен спортивным директором школы московского «Динамо»

Школа футбольного клуба «Динамо» (Москва) объявила о назначении Руслана Пименова на должность спортивного директора.

В рамках новой должности экс-футболист сборной России будет отвечать за развитие школы, координацию работы всех возрастных групп, системную работу с воспитанниками, внедрение передовых методик подготовки юных футболистов и усиление преемственности традиций клуба.

«Руководство школы ФК «Динамо» (Москва) выражает уверенность, что опыт и профессионализм Руслана Пименова станут важным вкладом в развитие детско-юношеского футбола и помогут раскрыть потенциал молодых спортсменов», — сказано в пресс-релизе бело-голубых.

Руслан Пименов также прокомментировал своё назначение.

«Отношусь к этому с энтузиазмом, потому что это очень интересная, кропотливая и трудная работа. Но, я с удовольствием хочу видеть счастье в глазах детей, улыбки и молчаливое «спасибо» в глазах родителей!» — цитирует Пименова пресс-служба «Динамо».