Андрей Аршавин ответил, можно ли «Балтику» назвать вторым «Лестером»

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, можно ли назвать калининградскую «Балтику» вторыми «Лестером». «Лисы» стали победителями английской Премьер-лиги в сезоне-2015/2016.

— Можно ли «Балтику» назвать вторым «Лестером» и верите ли вы, что они могут чемпионами стать?

— Нет, мы не верим, назвать нельзя, – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

«Балтика» после 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» калининградцы отстают на семь очков. В матче 23-го тура РПЛ «Балтика» сыграет с махачкалинским «Динамо».