Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин ответил, можно ли «Балтику» назвать вторым «Лестером»

Бывший крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос, можно ли назвать калининградскую «Балтику» вторыми «Лестером». «Лисы» стали победителями английской Премьер-лиги в сезоне-2015/2016.

— Можно ли «Балтику» назвать вторым «Лестером» и верите ли вы, что они могут чемпионами стать?
— Нет, мы не верим, назвать нельзя, – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

«Балтика» после 22 туров Мир Российской Премьер-Лиги этого сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице. От лидирующего «Краснодара» калининградцы отстают на семь очков. В матче 23-го тура РПЛ «Балтика» сыграет с махачкалинским «Динамо».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android