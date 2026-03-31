Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Милан» подписал нападающего «Партизана» Костича

«Милан» подписал нападающего «Партизана» Костича
Белградский «Партизан» достиг соглашения с «Миланом» о трансфере нападающего Андрея Костича. Общая сумма сделки составит до € 8 млн. «Партизан» сразу получит € 3,5 млн, а оставшиеся € 4,5 млн будут выплачены за счёт бонусов. Кроме того, клуб из Белграда получит 10% от следующей продажи игрока.

Андрей Костич останется в сербском клубе до июня, что позволит тренерскому штабу рассчитывать на него до конца текущего сезона. Итальянский клуб подтвердил подписание 19-летнего черногорского нападающего. С 1 июля футболист присоединится к молодёжной команде «россонери».

На счету Костича 11 голов в 27 матчах текущего сезона чемпионата Сербии. Больше голов среди игроков «Партизана» забил только Йован Милошевич – 12.

