«Ман Юнайтед» заинтересован в подписании хавбека из «Вулверхэмптона» — Caught Offside

«Манчестер Юнайтед» всерьёз рассматривает возможность приобретения 27-летнего центрального полузащитника «Вулверхэмптона» Жоао Гомеса. Бразилец привлёк внимание «красных дьяволов», и он входит в число игроков, которые, по мнению руководства клуба, могли бы усилить состав после ухода Каземиро. Об этом сообщает Caught Offside.

На данный момент «Ман Юнайтед» не планирует начинать переговоры с «Вулверхэмптоном», так как ждёт результатов вылета клуба из Премьер-лиги по окончании сезона. Это значительно упростило бы переговорный процесс и снизило бы цену на игрока.

В этом сезоне Гомес провёл 35 матчей за «Вулверхэмптон», забив один гол и отдав три результативные передачи. Его текущий контракт с клубом действует до 2030 года, а рыночная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет € 35 млн.