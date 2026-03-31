Швеция — Польша. Прямая трансляция
Фёдор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке

Фёдор Смолов заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу о драке
Адвокат бывшего нападающего московского «Динамо» и «Краснодара» Фёдора Смолова Варвара Кнутова рассказала, что спортсмен заключил мировое соглашение с потерпевшим по делу, возбужденному после драки в «Кофемании» на Большой Никитской в Москве.

«Мой клиент Фёдор Смолов достиг мирового соглашения с потерпевшим по делу, вопрос прекращения дела суд решит 1 апреля в соответствии со статьёй 25 УПК РФ», — приводит слова Кнутовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, по одной из версий, двое посетителей за соседним столиком в кафе во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошёл к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил оппонентов в лицо, впоследствии пострадавшие написали заявление в полицию.

