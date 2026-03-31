Бесчастных высказался о потерянном рекорде по голам за сборную России

Бывший футболист сборной России Владимир Бесчастных высказался о своём рекорде по голам за национальную команду. На счету Бесчастных 20 голов, это достижение уже побили — сначала Александр Кержаков, а позже Артём Дзюба.

«Когда Сашка Кержаков забил 20-й гол, обо мне начали вспоминать. Постоянно звонили и спрашивали: «Как ты себя чувствуешь, не беспокоит, что Кержаков догоняет?» А у меня вообще мысли не об этом. Я сидел, работу не мог найти, все отказывали. Даже те, с кем играл. У меня двое детей, жена беременная. А все с этими голами Кержакова носятся. Спасибо Валерке Карпину, который помог устроиться в молодёжку «Спартака».

Даже обрадовался, когда Кержаков наконец обогнал – все эти звонки сразу закончились. Как это развивается между Дзюбой и Кержаковым сейчас, меня совсем не волнует. Спасибо, что меня хотя бы не дергают», — приводит слова Бесчастных Sports.ru.