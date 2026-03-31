Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бесчастных высказался о потерянном рекорде по голам за сборную России

Комментарии

Бывший футболист сборной России Владимир Бесчастных высказался о своём рекорде по голам за национальную команду. На счету Бесчастных 20 голов, это достижение уже побили — сначала Александр Кержаков, а позже Артём Дзюба.

«Когда Сашка Кержаков забил 20-й гол, обо мне начали вспоминать. Постоянно звонили и спрашивали: «Как ты себя чувствуешь, не беспокоит, что Кержаков догоняет?» А у меня вообще мысли не об этом. Я сидел, работу не мог найти, все отказывали. Даже те, с кем играл. У меня двое детей, жена беременная. А все с этими голами Кержакова носятся. Спасибо Валерке Карпину, который помог устроиться в молодёжку «Спартака».

Даже обрадовался, когда Кержаков наконец обогнал – все эти звонки сразу закончились. Как это развивается между Дзюбой и Кержаковым сейчас, меня совсем не волнует. Спасибо, что меня хотя бы не дергают», — приводит слова Бесчастных Sports.ru.

Материалы по теме
«Просто раздражают». Орлов раскритиковал сборную России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android