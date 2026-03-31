Орлов предсказал, что Караваев вытеснит Мантуана из состава «Зенита»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что восстановившийся после травмы защитник Вячеслав Караваев вытеснит из основного состава «Зенита» бразильца Густаво Мантуана.

«По товарищеским матчам Караваев хороший. Я думаю, он в ближайших играх «Зенита» заменит вот этого Мантуана. Потому что Караваев быстрее, не надо забывать про его скорость. Он опытнее. И он всё-таки в обороне такой более [надёжный]. А Мантуан теряется иногда — в атаке он хорош, а в обороне он малый помощник. Я вижу, что Караваева готовят. На него хочет рассчитывать Семак», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».