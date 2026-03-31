Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов предсказал, что Караваев вытеснит Мантуана из состава «Зенита»

Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов считает, что восстановившийся после травмы защитник Вячеслав Караваев вытеснит из основного состава «Зенита» бразильца Густаво Мантуана.

«По товарищеским матчам Караваев хороший. Я думаю, он в ближайших играх «Зенита» заменит вот этого Мантуана. Потому что Караваев быстрее, не надо забывать про его скорость. Он опытнее. И он всё-таки в обороне такой более [надёжный]. А Мантуан теряется иногда — в атаке он хорош, а в обороне он малый помощник. Я вижу, что Караваева готовят. На него хочет рассчитывать Семак», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android