Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике может перейти в «Реал» — TEAMtalk

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике привлёк внимание мадридского «Реала» после успешного дебюта в английском клубе. Испанский гранд внимательно следит за его стремительным развитием и оценивает возможность подписания, сообщает TEAMtalk.

Экитике подписал контракт с «Ливерпулем» в июле 2025 года, перейдя из немецкого клуба «Айнтрахт». Соглашение рассчитано на шесть лет и действует до июня 2031 года.

Экитике ранее играл также за «Реймс» и «ПСЖ». В текущем сезоне форвард принял участие в 42 матчах во всех соревнованиях, забив 17 мячей и сделав шесть результативных передач. Стоимость Экитике, по оценке портала Transfermarkt, составляет € 90 млн.

