Сигмари Диарра: Россия остаётся серьёзной силой в мировом футболе

Бывший футболист Сигмари Диарра оценил сборные России и Мали в преддверии очного товарищеского матча. Игра пройдёт сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге.

— В каком состоянии сборная Мали?

— Мали — это сильная команда, сплочённый коллектив, который движется вперёд с уверенностью. Прежде всего это команда, которая дошла до 1/4 финала Кубка африканских наций. У неё есть потенциал выиграть этот турнир в ближайшие годы. Между игроками, выступающими в разных чемпионатах, есть хорошее взаимопонимание. Индивидуальные качества игроков работают на команду, и если они в это поверят, то могут стать одной из четырёх лучших команд Африки. Игроки показывают высокий уровень как в клубах, так и в сильных лигах. Большое количество отсутствующих в этом списке даст возможность некоторым футболистам проявить себя и закрепиться в составе на будущее.

— Что вы знаете о сборной России?

— Россия остаётся серьёзной силой в мировом футболе. Как обычно, это физически сильная, мощная и решительная команда. Это обещает качественный матч с высокой интенсивностью, с такими игроками, как Сафонов, который выступает за «ПСЖ», а также Головин и Захарян, отвечающие за техническую составляющую, — приводит слова Диарра «Евро-футбол.ру».