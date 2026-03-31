Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Швеция — Польша. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сигмари Диарра: Россия остаётся серьёзной силой в мировом футболе

Комментарии

Бывший футболист Сигмари Диарра оценил сборные России и Мали в преддверии очного товарищеского матча. Игра пройдёт сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— В каком состоянии сборная Мали?
— Мали — это сильная команда, сплочённый коллектив, который движется вперёд с уверенностью. Прежде всего это команда, которая дошла до 1/4 финала Кубка африканских наций. У неё есть потенциал выиграть этот турнир в ближайшие годы. Между игроками, выступающими в разных чемпионатах, есть хорошее взаимопонимание. Индивидуальные качества игроков работают на команду, и если они в это поверят, то могут стать одной из четырёх лучших команд Африки. Игроки показывают высокий уровень как в клубах, так и в сильных лигах. Большое количество отсутствующих в этом списке даст возможность некоторым футболистам проявить себя и закрепиться в составе на будущее.

— Что вы знаете о сборной России?
— Россия остаётся серьёзной силой в мировом футболе. Как обычно, это физически сильная, мощная и решительная команда. Это обещает качественный матч с высокой интенсивностью, с такими игроками, как Сафонов, который выступает за «ПСЖ», а также Головин и Захарян, отвечающие за техническую составляющую, — приводит слова Диарра «Евро-футбол.ру».

Материалы по теме
Россия — Мали и другие товарищеские матчи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android