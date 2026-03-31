«Чистая вкусовщина». Генич — о лучших легионерах в истории РПЛ

Футбольный комментатор Константин Генич не смог назвать лучшего в истории легионера Мир Российской Премьер-Лиги.

— Мы сейчас говорим о лучшем легионере в истории РПЛ...

— Это всегда чистая вкусовщина. Потому что спросишь у болельщиков «Спартака», они тебе скажут: «Промес». Кто-то скажет, что Алекс был лучший. Видич, возможно.

— Раз уж ты заговорил о вкусовщине, поделись своим топ-3 легионеров в РПЛ.

— Всё, что касается таких рейтингов, я их вообще не перевариваю. Потому что…

— Тем не менее.

— Не буду. Вот я считаю, что один из лучших легионеров в истории РПЛ — это Данни. Потому что он подтянул на свой уровень игроков «Динамо» и был там чрезвычайно хорош. И с первой же игры здорово показывал себя в «Зените». Не могу [также] не назвать Промеса, потому что это легенда и история «Спартака», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».