Экс-игрок сборной Мали поделился ожиданиями от матча с Россией

Бывший футболист сборной Мали Сигмари Диарра поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча малийцев с национальной командой России. Встреча между сборными России и Мали состоится сегодня, 31 марта, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

— Какие ожидания от игры?

— Этот матч — настоящая проверка, в которой встретятся две команды с разным стилем: Мали находится в стадии перестройки из-за большого числа отсутствующих, а сборная России уверена в своих силах, — приводит слова Сигмари Диарра интернет-портал «Евро-футбол.ру».