Орлов объяснил, чем «Зенит» лучше «Спартака»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил, в чём санкт-петербургский «Зенит» превосходит московский «Спартак». Эксперт подчеркнул, что сине-бело-голубые выигрывали несколько европейских трофеев, а в истории красно-белых не было подобного международного успеха.

«Слушайте, у «Зенита» два европейских кубка! Вот все говорят про московский «Спартак»… Да, хорошая команда. Да, хорошо играли. Но они ни разу европейский кубок не выигрывали», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, «Зенит» выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА в 2008 году, тогда командой руководил Дик Адвокат.