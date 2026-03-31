Швеция — Польша. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» стал менее зависим от Вендела

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему сине-бело-голубые стали менее зависимыми от полузащитника Вендела. В этом сезоне 28-летний бразильский хавбек провёл 21 матч во всех турнирах, забил один гол и сделал три результативные передачи.

«Не я выделяю, он выделяется своей игрой и той пользой, которую приносит команде. Сейчас уже в меньшей степени. С приходом Джон Джона и прогрессом Педро мы стали менее зависимы от Вендела. Есть варианты, при которых его можно заменить в центральной зоне», — приводит слова Семака «РИА Новости Спорт».

«Зенит» после 22 туров Мир РПЛ занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

