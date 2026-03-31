Швеция — Польша. Прямая трансляция
Защитник «Ливерпуля» Конате: когда мы выиграем трофей, люди забудут о наших неудачах

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате прокомментировал перестройку и текущие результаты команды.

«Мы привлекаем новых игроков, адаптируемся и стараемся понять друг друга. В какой-то момент, со временем, мы обязательно выиграем трофей. Добьёмся успеха, когда выиграем Премьер-лигу или Лигу чемпионов, люди забудут о наших неудачах», — приводит слова Конате ESPN.

После 31 тура «Ливерпуль» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 49 очками в активе. Мерсисайдцы являются действующими чемпионами страны.

Контракт Конате с «Ливерпулем» истекает летом 2026 года. В текущем сезоне защитник принял участие в 41 матче за клуб, забив два мяча.

