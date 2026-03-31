Константин Генич поделился байкой о нежелании Вагнера Лава тренироваться в ЦСКА

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о бывшем нападающем ЦСКА Вагнере Лаве. Ранее стало известно, что бразильский футболист завершил карьеру в возрасте 41 года.

«Сколько историй в ЦСКА было, что он нифига не тренировался, что он там фигнёй страдал, если его заставляли тренироваться. Платил эти сумасшедшие штрафы… Вот мы сейчас говорим про Вендела, а что делал Вагнер? Вот игра закончилась, он спрашивал: «Если я не приду ни разу на тренировку до следующей недели, сколько будет стоить?» Ему говорят: «Пять тысяч». Он: «Вот вам пять тысяч, и я приду на игру». Это уже такие байки, легенды, но всё равно же лучший был», — сказал Генич в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».